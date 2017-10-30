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Российские врачи назвали основные причины плохой медподготовкиСегодня в 16:49

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Молодых специалистов.

Подготовке квалифицированных медиков мешают бумажная волокита и отсутствие практики. Таковы результаты мониторинга Общероссийского народного фронта, проведенного в октябре 2017 года среди более 3 тысяч медиков из 84 субъектов РФ.

Согласно исследованию, 77% врачей недовольны уровнем подготовки молодых специалистов, приступивших к работе сразу после окончания учебных заведений. Основными препятствиями в подготовке кадров медики называют большой объем бумажной волокиты у ординаторов (72%), отсутствие доступа к практике (70%), нехватку времени у преподавателей (62%), несбалансированность количества ординаторов (31%).

В числе основных проблем в организации непрерывного медицинских образования (НМО) – нехватка времени на участие в конференциях (82%) и финансирования (64%), а также загруженность на работе, которая не позволяет заниматься повышением профессиональной квалификации.

Большинство опрошенных (83%) считают, что для решения проблем системы НМО необходимо выделить время на обучение с отрывом от производства. В числе других популярных ответов – финансирование участия медработников в НМО и доступ к электронным материалам для самостоятельного обучения. При этом больше половины медиков сказали, что участвуют в системе непрерывного медицинского образования и только 4% признались, что даже не слышали об этом, передает "Уралинформбюро".

Опрос также показал, что острой темой для многих медработников остается отмена интернатуры. 60% опрошенных считают, что заменить ее может введение должности врача-стажера, 53% отмечают необходимость изменения программы обучения на 5-6 курсах с фокусом на практические компетенции.

Стоит напомнить, что система непрерывного медицинского и фармацевтического образования реализуется в России с января 2016 года. В основе подхода лежит система образовательной активности специалиста в течение 5 лет в виде накопления образовательных кредитов/баллов.

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