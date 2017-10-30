В регионе.

Сборная Свердловского предприятия МЭС Урала (филиала ПАО "ФСК ЕЭС") стала лучшей командой среди бригад оперативников на VII региональных отборочных соревнованиях ПС 220-500 кВ и ЦУС ПМЭС.

Сборные четырех предприятий, находящихся в зоне ответственности ФСК ЕЭС на Урале, в течение четырех дней доказывали свое профессиональное мастерство. Они боролись за звание лучших и поездку на федеральные состязания, которые пройдут в 2018 году.

Оперативники не только продемонстрировали теоретические знания, но и смогли достойно применить их на практике: помогли пострадавшему от электрического тока на "месте происшествия", потушили "пожар" на екатеринбургской подстанции "Южная" и вели оперативные переключения на тренажере "Модус".

Борьба была серьезной: лидер определился только к концу соревнований. Победу одержала сборная Свердловского предприятия МЭС Урала.

"Все четыре команды показали себя достойно, шли довольно ровно на этапах соревнований. Видно, что каждый стремился, старался", - сказал первый заместитель генерального директора – главный инженер МЭС Урала Андрей Мельников.

В личном первенстве лучшим диспетчером ЦУС стал диспетчер ЦУС Оренбургского предприятия Константин Мишуков, звание лучшего дежурного инженера подстанций присвоено сотруднику подстанции 500 кВ "Газовая" Оренбургского предприятия Владимиру Краснову, а лучшим дежурным электромонтером стал работник подстанции 500 кВ "Златоуст" Южно-Уральского предприятия Олег Козионов.