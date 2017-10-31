Музыкальном.

Менеджер корпорации "ВСМПО-Ависма" Александр Скрипин вошел в число победителей международного проекта "Музыка". Жюри покорила итальянская композиция Per te в исполнении уральца.

Его соперниками были представители 11 стран мира, в том числе вокалисты из 30 городов России.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, пропуском на проект для Александра стал диплом лауреата I степени международного конкурса "Море впечатлений", прошедшего в грузинском Батуми.

"Международный проект "Музыка" – одно из самых масштабных событий вокального творчества. Право принять в нем участие получили исключительно лауреаты I степени конкурсов и фестивалей, прошедших в течение сезона 2016-2017 годов в различных городах мира", - поделился Скрипин.