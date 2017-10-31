Чтобы не лишать Верхнюю Салду перспектив.

В конце октября в администрации Верхнесалдинского городского округа прошел "профориентационный" круглый стол. За ним собрались представители дирекции по управлению персоналом ВСМПО, центра занятости, директора школ, техникумов, филиала Уральского федерального университета и руководители муниципалитета. Они в очередной раз обсудили создание профориентационных программ в интересах корпорации "ВСМПО-Ависма".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, впервые разговор об этом зашел 29 июня, когда генеральный директор ВСМПО-Ависмы Михаил Воеводин поднял вопрос воспитания будущих работников.

"Предприятие найдет способ выжить при любых условиях. Можно, например, использовать рабочие ресурсы других регионов. Да, это дороже, да, это не всегда эффективно, но возможно. Однако для города такие меры бесперспективны. Город и Корпорация зависят друг от друга, поэтому развиваться нужно вместе", - откровенно сказал он.

Помочь решить кадровый вопрос может создание координационного совета по профориентации, отметила начальник отдела по оценке и развитию персонала ВСМПО Марина Сафронова.

"Он обеспечит взаимодействие администрации города, образовательных, общественных организаций, бизнес-сообщества при решении вопросов развития системы образования для кадрового обеспечения экономики города", - уточнила она.

Детско-юношеский центр предложил создать в городе техническое сообщество и обучающие технические лаборатории.

Центр детского творчества взял в разработку и реализацию профориентационного проекта для начальных классов школы №1.

Есть над чем работать школам и техникумам: знания старшеклассников и студентов оставляют желать лучшего. "Нужно повышать качество образования, это очевидно, – уверен замдиректора по управлению персоналом Корпорации Константин Ильичёв. – Срез знаний студентов, представленный директором авиаметаллургического техникума Натальей Ракитиной, это подтверждает. Да, он был проведен в сентябре после летних каникул, но его печальные результаты нельзя не брать во внимание, и директорам школ в том числе".

Представитель ВСМПО-Ависмы предложил протестировать в школах так называемые виртуальные лаборатории. "Ведь наша задача – связать воедино и детские сады, и школы, и учреждения дополнительного образования", - подчеркнул Ильичёв.

"ВСМПО заинтересовано в крепких знаниях салдинских школьников и готово помогать учебным заведениям. Но, чтобы получить желаемый результат, надо работать над воплощением предлагаемых проектов всем участникам сегодняшней встречи", - подытожил и.о. главы администрации Михаил Савченко.