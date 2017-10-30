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"Газпром добыча Ямбург" привез в Новый Уренгой заповедных животныхСегодня в 18:22

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На фотографиях.

В Новоуренгойском музее изобразительных искусств открылась фотовыставка "Заповедный Ямал". На снимках – обитатели Гыданского заповедника, крупнейшей охраняемой территории в России и самой северной в Западной Сибири. Экспозиция посвящена Году экологии в России и ПАО "Газпром".

В Гыданском заповеднике живет 18 видов млекопитающих, 76 видов птиц, 20 видов костных рыб. Среди них - краснокнижные белый медведь, атлантический морж, белоклювая гагара, пискулька, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан.

Организатором экспозиции стало ООО "Газпром добыча Ямбург". Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, охрана и изучение природы Гыданского заповедника ведется в условиях трудной доступности, сурового климата и десятимесячной арктической зимы.



"Заповедной системе нашей страны исполнилось 100 лет. Это важно, так как экологическую ситуацию в настоящее время можно охарактеризовать как близкую к критической. Одним из основных путей решения этой проблемы является изменение нашего потребительского отношения к природе на созидательное. Мы должны обращаться с ней как с живым существом, над которым нельзя властвовать, а можно только жить в гармонии. Мы надеемся, что фотовыставка позволит каждому взглянуть на окружающий мир в необычном ракурсе, под новым углом, поможет проникнуться красотой и еще серьезнее задуматься о назначении человека в этом удивительном мире", - рассказал директор Гыданского заповедника Вячеслав Берлинский.



Снимки уникальных ландшафтов, фотопортреты редких животных, птиц и растений сделаны сотрудниками предприятия, неоднократными победителями российских и международных конкурсов Данилом Хусаиновым и Александром Романовым.



Выставка продлится до 15 декабря.

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