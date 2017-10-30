И успеют поработать на 30 заводах.

Гости IV Национального WorldSkills Hi-Tech-2017 в Екатеринбурге смогут самостоятельно испытать современные промышленные технологии. С 4 по 6 ноября на специальных демоплощадках МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" можно будет, к примеру, запрограммировать робота, сделать шов на сварочном симуляторе, определить составы химических смесей в реальных лабораторных условиях. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Фактически, в одном месте будут одновременно работать три десятка минизаводов. Нигде больше люди не смогут увидеть реальную работу такого количества предприятий. Это возможность показать, как сегодня выглядит современный электромонтаж, мобильная робототехника, промышленная автоматика", – считает и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Гости также смогут проверить свои умения и знания в области технологий, пройти профориентационные тесты, определить индивидуальную карьерную траекторию.

В состязаниях примут участие более 300 молодых специалистов ведущих российских предприятий: Ростех, Росатом, Роскосмос, ЕВРАЗ, ОАК, ЧТПЗ, СИБУР. Чемпионат проводится по 27 компетенциям, наиболее востребованным в российской промышленности, еще четыре компетенции будут представлены в этом году корпорациями впервые.

Стоит отметить, что чемпионат WorldSkills Hi-Tech получил прописку в Екатеринбурге минимум на пять лет – до 2021 года.

Вход на чемпионат свободный. От станции метро "Ботаническая" до МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" будет ходить бесплатный автобус.