Работает эвакуатор.

Знаки "Остановка запрещена" появились возле НИИ травматологии в переулке Банковском в Екатеринбурге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Нельзя будет останавливаться на правой стороне проезжей части от проезда между дома №7 и 9 до поворота к НИИ травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина. Ограничения движения должны обеспечить безопасный проезд к медицинскому учреждению. Запрет действует также на обеих сторонах въезда напротив ворот научно-исследовательского института. В переулке будет работать эвакуатор.