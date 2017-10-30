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В Екатеринбурге запретили остановку в переулке БанковскомСегодня в 18:14

  • Текст

Работает эвакуатор.

Знаки "Остановка запрещена" появились возле НИИ травматологии в переулке Банковском в Екатеринбурге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Нельзя будет останавливаться на правой стороне проезжей части от проезда между дома №7 и 9 до поворота к НИИ травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина. Ограничения движения должны обеспечить безопасный проезд к медицинскому учреждению. Запрет действует также на обеих сторонах въезда напротив ворот научно-исследовательского института. В переулке будет работать эвакуатор.

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