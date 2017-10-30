Минтранс поручил продумать план по спасению.

Сертификат авиаперевозчика "ВИМ-Авиа" на выполнение полетов приостановлен. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"По моей информации, он действительно приостановлен", - сказал глава ведомства.

Он также добавил, что Минтранс поручил Росавиации рассмотреть план по оздоровлению авиакомпании, поступивший на прошлой неделе от одного из бизнесменов.

Стоит напомнить, что в сентябре 2017 года "ВИМ-Авиа" после многочисленных отмененных рейсов объявила о своем банкротстве. Общая задолженность компании насчитывает около 7 миллиардов рублей. СКР возбудил уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере в отношении руководства компании.

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