В 300 "квадратов".

В столице Урала на продажу выставили помещение общественного туалета. Здание площадью 274 квадратных метра располагается напротив Главпочтамта и рядом с резиденцией губернатора. Объявление о продаже размещено на сайте ekaterinburg.n1.ru.

Фото: ekaterinburg.n1.ru

Риелторы считают, что после реконструкции здание отлично подойдет под ресторан или магазин. Кроме того, имеется согласованный проект на достройку второго этажа, передает "Уралинформбюро". "В здание есть много мокрых точек, вентиляция, электричество", – гласит объявление.