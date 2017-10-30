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У китаянки в носу вырос зубСегодня в 19:49

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Врачи на сразу распознали.

В Китае у местной жительницы врачи обнаружили выросший в носу зуб. Женщина долгое время жаловалась на заложенность и кровотечения. Она была уверена, что у нее хронический ринит. Но отоларингологи нашли неожиданную причину ее жалоб, пишет Daily Mail.

Фото: Daily Mail/twitter.com

Изначально на рентгеновском снимке врачи увидели лишь инородное тело. Его приняли за камень и назначили операцию по удалению. В ходе процедуры выяснилось, что в носу женщины вырос зуб. После операции китаянка чувствует себя хорошо. Заложенность носа ее больше не беспокоит, передает "Уралинформбюро".

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