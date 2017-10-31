Путин одобрил изменения в КоАП.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для водителей, который не пропускают пешеходов. Согласно документу, теперь за это придется платить до 2500 рублей, передает "Уралинформбюро".

Законопроект был принят Госдумой РФ 11 октября 2017 года. 25 октября его одобрил Совет Федерации.

В предыдущей версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) максимальный штраф за непропуск пешехода составлял 1500 рублей.