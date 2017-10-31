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Фамилию маршала Блюхера в Госдуме посчитали нецензурнойСегодня в 09:06

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Петербурженка не смогла обратиться к депутатам из-за своего адреса.

Жительница Санкт-Петербурга, проживающая в доме на проспекте Маршала Блюхера, не смогла отправить электронное сообщение в Госдуму РФ из-за собственного адреса. Система признала фамилию советского военачальника нецензурной, передает "Уралинформбюро".

"Отправляла письмо в Госдуму. В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова "хера", из-за которого программа не пропускает письмо. Оказалось, что это слово было в адресе "проспект Маршала Блюхера". Т.е. в понимании программы, когда я пишу эту улицу, то ругаюсь матом, например, так: "какого Блюхера вы тут творите?!", - рассказала женщина.


Алина Беляева, vk.com

Василий Константинович Блюхер (19 ноября 1890 – 9 ноября 1938) — советский военный, партийный и государственный деятель. Звание маршала СССР получил в 1935 году. Кавалер ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды.

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