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По улицам Екатеринбурга поедут электробусыСегодня в 09:34

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В ноябре.

С ноября по улицам уральской столицы поедет новый вид общественного транспорта – электробусы. Об этом в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" рассказал замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства Евгений Архипов.

Протестировать электробусы на улицах уральской столицы хотели еще в начале года, но возникли технические сложности - аккумуляторы на машинах были недостаточной мощности. Сейчас этот вопрос решен. Пробная партия транспорта прибудет в Екатеринбург из Энгельса.

Первый электробус пойдет по улице Амундсена до Академического. Транспорт, как предполагается, сможет проезжать до 30 километров без подзарядки. Дозарядка батарей будет происходить на ходу через троллейбусные провода, передает "Уралинформбюро".

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