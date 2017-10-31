На 7,3 миллиона.

Житель Прикамья, который прикинулся онкобольным, чтобы получить солидную страховку с бывшего работодателя – группы "АльфаСтрахование", проведет в тюрьме 3,5 года. Срок мужчина получил за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Незаконную страховую выплату пытался получить экс-руководитель направления партнерских продаж краевого филиала "АльфаСтрахования" Владимир Ощепков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Подделав анализы и необходимые документы, чтобы убедить специалистов в своем страшном диагнозе, мужчина "заработал" с двух страховых компаний более 8,1 миллиона рублей.

Ощепков сумел сфальсифицировать онкологию, найдя неустановленного больного, который сдал за него биопсию. После чего он получил статус инвалида 3 группы, а затем – 2 группы.

Также мужчина планировал получить выплату от бывшего работодателя. Он самостоятельно изготовил договор, по которому "АльфаСтрахование" должно было заплатить ему 7,3 миллиона рублей.

Владимир Ощепков пытался оспорить приговор, подав апелляционную жалобу, но Пермский краевой суд оставил ее без удовлетворения, назначив мошеннику реальный срок.