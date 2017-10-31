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На Кипре из больницы выгоняют перенесшую инсульт екатеринбурженкуСегодня в 10:33

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И балетмейстера из Большого.

Туристка из Екатеринбурга оказалась в больнице Никосии на Кипре после инсульта. Еще в сентябре женщину нашли без сознания на местном пляже. Об этом в соцсетях пишет дочь пострадавшей Екатерина Малахова, передает "Уралинформбюро".

Теперь же больница буквально выгоняет женщину в критическом состоянии. В аналогичной ситуации находится еще один русский турист – бывший солист и балетмейстер Большого театра Станислав Власов. Он в клинике Лимассола.

"В консульство РФ на Кипре были поданы официальные заявления на медицинскую эвакуацию. Более чем через неделю, в случае Власова и через 3 недели, в случае Малаховой мы не получаем от властей и всероссийского центра медицинских катастроф никаких новостей. Госпиталь и клиника практически выгоняют Малахову и Власого в другие платные клиники. Денег на клиники нет. Мы находимся в отчаянье и в безвыходной ситуации", – пишет девушка в соцсети (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Девушка обратилась за помощью к властям Екатеринбурга, но пока проблема не решена.

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