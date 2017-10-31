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Размер декретных вырастет до 282 000 рублейСегодня в 11:15

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В 2018 году.

В 2018 году максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится на 16 000 рублей – до 282 493 рублей. Об этом со ссылкой на Фонд соцстрахования пишут "Ведомости".

Размер пособия вырастет, поскольку при его расчете будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 год.

В нынешнем году максимальный размер декретных составляет порядка 266 000 рублей. Если больничный лист превышает 140 дней и продлевается из-за осложнений, сумма выплат увеличивается пропорционально прибавившимся дням, передает "Уралинформбюро".

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