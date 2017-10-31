Без судимости.

31 октября пленум Верховного суда России рассмотрит законопроект о введении в Уголовный кодекс понятия "проступок".

Незначительные преступления, попадающие под определение, будут караться штрафом, принудительными работами, ограничением свободы. Но в тюрьму за них сажать не будут, а в личном деле гражданина не появится графы о судимости. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

Ежегодно в России под суд идет около миллиона человек. Причем, дел о нетяжелых преступлениях в последние пять лет было 50-53%. В Уголовном кодексе существует около 80 преступлений, за которые не предусмотрена ответственность в виде тюремного заключения. Но по ним осуждают около 40 тысяч человек в год. Теперь этих людей освободят от судимости.

В прошлом году по инициативе Верховного суда РФ россиян, впервые совершивших нетяжелые преступления и возместивших ущерб, было решено освобождать от уголовной ответственности. За полгода "чистыми перед законом" стали около 7 300 граждан. Эксперты рассчитывали, что их количество вырастет до сотен тысяч, передает "Уралинформбюро".

Появление термина "уголовный проступок" председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предсказывал еще год назад.

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