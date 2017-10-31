Отец Кевина Спейси был педофилом и нацистомСегодня в 12:06
- Текст
Он насиловал своих детей.
Старший брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер заявил, что отец насиловал его на протяжении четырех лет. Мужчина это делал при молчаливом согласии матери, пишет The Daily Mail.
Томас Джоффри Фоулер впервые надругался над сыном, когда Рэндаллу было 12 лет. Других детей он жестоко избивал.
По словам Фоулера-младшего, его отец присоединился к американской нацистской партии и выбрил усы как у Гитлера.
Царившая в доме атмосфера привела к тому, что Кевин замкнулся в себе, а его сестра сбежала из дома.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Спейси накануне признался в гомосексуализме. Этому предшествовали обвинения его коллеги Энтони Рэппа в домогательствах 30-летней давности. Из-за разразившегося скандала продюсеры популярного сериала "Карточный домик", где играют оба актера, заявили о его закрытии.
Ранее по теме:
Двукратный обладатель "Оскара" признался в нетрадиционной ориентации
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:47
В Екатеринбург наведаются крупные бизнесмены из США
Пообщаются с местными властями и прогуляются по заводам.Сегодня в 16:40
В Екатеринбурге 16-летняя девушка закладывала "синтетику" на прогулке с 3-летним братом
Ее задержали.Сегодня в 16:25
Россия и Казахстан обсудят торговый караван
В современных реалиях.Сегодня в 15:57
После гибели в Шанхае 14-летней пермячки в Китай прилетел Медведев
Премьер пробудет в КНР два дня.Сегодня в 15:54
Экс-глава УФНС Зауралья вышел из колонии
Ему дали условный срок.Сегодня в 15:52
Путин и Назарбаев встретятся в Челябинске
На российско-казахстанском форуме.Сегодня в 15:46
Куйвашев рассказал, кому в регионе станет жить хорошо
В ближайшую пятилетку.Сегодня в 15:17
В Кургане автобус протащил по асфальту 8-летнюю девочку
Ее ногу зажало в дверях.Сегодня в 15:12
КЗФ получил письмо губернатора Куйвашева
С благодарностью.Сегодня в 15:12
В Зальцбурге при посадке едва не разбился самолет
Из-за сильного ветра.Сегодня в 15:10
Турецкие торговцы хотят лишить россиян любимого отдыха
По системе "все включено".Сегодня в 14:45
Южноуральца будут судить за 11 кило экстази
Он вез их в Приморье.Сегодня в 14:39
Свердловские власти потратят на дворы 7,5 миллиарда
К 2022 году.Сегодня в 14:22
Свердловские муниципалитеты получат в 2018 году больше 93 миллиардов рублей
Из областной казны.Сегодня в 14:08
Энергетики Западной Сибири напомнили о правилах поведения в зонах ЛЭП
Чтобы избежать эксцессов.
Главные новости
- Сегодня в 15:57После гибели в Шанхае 14-летней пермячки в Китай прилетел Медведев
- Сегодня в 15:52Путин и Назарбаев встретятся в Челябинске
- Сегодня в 15:12В Зальцбурге при посадке едва не разбился самолет
- Сегодня в 14:22Свердловские муниципалитеты получат в 2018 году больше 93 миллиардов рублей
- Сегодня в 13:23Куйвашев назначил глав еще пяти свердловских министерств
Аналитика
Россия и Казахстан обсудят торговый караван
В современных реалиях.
Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла
2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.
Золотые зубы Общественной палаты
Будет ли вертикаль у пятой власти?