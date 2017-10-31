Он насиловал своих детей.

Старший брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер заявил, что отец насиловал его на протяжении четырех лет. Мужчина это делал при молчаливом согласии матери, пишет The Daily Mail.

Томас Джоффри Фоулер впервые надругался над сыном, когда Рэндаллу было 12 лет. Других детей он жестоко избивал.

По словам Фоулера-младшего, его отец присоединился к американской нацистской партии и выбрил усы как у Гитлера.

Царившая в доме атмосфера привела к тому, что Кевин замкнулся в себе, а его сестра сбежала из дома.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Спейси накануне признался в гомосексуализме. Этому предшествовали обвинения его коллеги Энтони Рэппа в домогательствах 30-летней давности. Из-за разразившегося скандала продюсеры популярного сериала "Карточный домик", где играют оба актера, заявили о его закрытии.

Ранее по теме:

Двукратный обладатель "Оскара" признался в нетрадиционной ориентации