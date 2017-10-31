Вдвое.

В России дети совершают суициды вдвое чаще, чем в других странах мира. Средний мировой показатель – 1 случай на 100 тысяч человек, в России – 2 случая. Об этом на конференции, посвященной психическому здоровью, рассказал главный внештатный психиатр горздрава Москвы Георгий Костюк, пишут федеральные СМИ.

При этом показатель по Москве ощутимо ниже – всего 0,7 случая детских самоубийств на 100 тысяч человек. Россия "вырвалась вперед" и по показателям подростковых суицидов. В мире их 7,4 случая на 100 тысяч человек, в России – 11,5, в Москве – 4,3.

При этом количество взрослых самоубийств в стране снижается на протяжении 16 лет. Сейчас показатель составляет 16,5 случая на 100 тысяч человек. В Москве – 4-4,5 случая, передает "Уралинформбюро".

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