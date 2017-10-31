Энергетики Западной Сибири напомнили о правилах поведения в зонах ЛЭПСегодня в 14:08
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Чтобы избежать эксцессов.
Сотрудники филиала ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Западной Сибири – обратились к населению, руководству предприятий и председателям дачных кооперативов с разъяснением об охранных зонах линий электропередач.
Территорию по обе стороны от крайних проводов ЛЭП, распространяющуюся на участок земли и воздушное пространство, традиционно называют охранной зоной электросетей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, для линий напряжением 110 кВ она составляет 20 метров, 220 кВ – 25 метров, для 500 кВ – 30 метров.
Все действия в охранных зонах ЛЭП должны быть согласованы с энергетиками: строительство, ремонт или снос сооружений, производство горных, взрывных, мелиоративных работ, посадка, вырубка деревьев и кустарников и прочее. Кроме того, на данных территориях нельзя ездить на большегрузных машинах, превышающих в высоту 4,5 метра.
Взрослых просят особенно тщательно следить за тем, где гуляют дети. Категорически запрещается играть рядом с энергоустановками, линиями электропередачи и подстанциями, проникать на их территорию, открывать электрощитки, стрелять из рогаток по изоляторам на опорах. Рыбачить, разводить костры, разбивать палатки под ЛЭП также нельзя. Энергетики советуют объяснить детям, что электрический ток может поразить не только при непосредственном контакте с частями электроустановок, но также по воздуху и через землю.
Кроме того, в охранных зонах нельзя размещать автозаправки или хранилища горючих материалов, загромождать пути проезда к ЛЭП, набрасывать на провода посторонние предметы, залезать на опоры, устраивать свалки и организовывать стоянки и спортплощадки. Под линиями электропередач также нельзя запускать воздушных змеев и использовать спортивные модели летательных аппаратов.
Нарушителям грозит штраф от 4000 до 5000 рублей, должностным лицам – от 40 000 до 50 000, юридическим – от 350 000 до 400 000 рублей. Повредив высоковольтные сети, можно попасть и под уголовную ответственность.
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