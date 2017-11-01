Спецрепортаж "Уралинформбюро".

… За спиной журналистов "Уралинформбюро" со зловещим лязгом смыкаются тюремные ворота. "Сдать телефоны, ключи, колюще-режущие предметы, паспорта!" — вежливо, но строго командует охранник. А в закрытом для глаз "простых смертных" дворике СИЗО-1 раздается заливистый лай сторожевых овчарок и пахнет… азу с говядиной.

Крупнейший на пространствах от Урала до Дальнего Востока следственный изолятор отмечает в будущем году некруглый, но весьма солидный "недо-юбилей": 190 лет со дня основания. В канун Дня работников СИЗО и тюрем корреспонденты агентства побывали в стенах "Екатеринбургского централа", чтобы рассказать читателям о жизни, тревогах и чаяниях его обитателей — живших под одной крышей, пусть и по разные стороны колючей проволоки.

О том, что едят "зэка" на завтрак, обед и ужин, чем отличаются простые камеры от камер "хозотряда" и что располагается ныне в старейшем корпусе СИЗО-1, читайте в спецпроекте "Уралинформбюро".