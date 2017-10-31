По системе "все включено".

Турецкие торговцы и ремесленники призывают представителей туристической отрасли страны отказаться от системы "все включено". По мнению экспертов, это положительно скажется на продажах и развитие мелкого производства, передает "Уралинформбюро".

"Если мы ликвидируем систему "все включено", туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и способствовать глобальным национальным целям", — цитирует главу Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокена портал Travel Russian News.

Приверженцы отказа от "все включено" уверены, что эта система особенно выгодна российскими и немецкими туристами, поскольку она дает возможность приобрести экономически привлекательные турпакеты.

Стоит отметить, что в 2017 году, по данным АТОР, турецкие курорты посетили 3,8 миллиона россиян. Наибольшим спросом пользовались отели средней и "ниже средней" ценовой категорий.