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Эксперты назвали главные признаки супружеской измены31 октября в 17:08

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Частое бритье и запароленный смартфон

Австралийская компания Lipstick Investigations, специализирующая на обнаружении супружеской неверности, раскрыла главные признаки адюльтера. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам управляющего директора компании Дэвида Кинга, в большинстве случаев неверный муж начинает больше внимания уделять своей внешности: чаще бриться и лучше одеваться. Как правило, изменения во внешнем виде оказываются довольно серьезными.

Уличить предательство можно и с помощью смартфона. Неверные супруги начинают блокировать доступ к телефону с помощью пароля, хотя раньше никогда этого не делали, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, мужчины могут искать бесконечные оправдания для того, чтобы не вернуться домой вовремя или пойти гулять без своей партнерши. На измену указывает и интернет-активность в соцсетях или выписки с банковских карточек.

Многие клиентки Дэвида Кинга также отмечают, что их супруг выглядит более злым, чем обычно. "Мужья часто проявляют гнев в отношениях, и иногда это может служить для них поводом выйти из дому", - отмечает эксперт.

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