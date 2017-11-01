И Южно-Сахалинске.

Молодыесотрудники ООО "Газпром добыча Ямбург" поучаствовали в двух научно-практических конференциях, которые прошли в Москве и Южно-Сахалинске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, столичная XII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов "Новые технологии в газовой промышленности" прошла 24-27 октября в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

В работе секций участвовали 6 представителей совета молодых ученых и специалистов ООО "Газпром добыча Ямбург". Экспертная комиссия высоко оценила их работы и наградила Дмитрия Ефимовича дипломом I степени, Ивана Войткова – II степени, Германа Кудиярова, Ильяса Габдулова и Михаила Степанова – дипломами лауреатов конференции.

В Южно-Сахалинске же сотрудники предприятия участвовали в IX научно-практической конференции молодых специалистов "Сахалин Энерджи". С докладами на ней выступили трое сотрудников "Газпром добыча Ямбург". Работа одного из них, Регины Шариповой, завоевала диплом I степени.

По словам руководителя совета молодых ученых и специалистов компании Александра Норки, основное направление работы СМУС – научно-практическая деятельность.

"Участие в конференциях помогает подвести промежуточные итоги этой работы, обменяться опытом с другими компаниями и университетами, получить обратную связь от экспертов высокого уровня и найти новые идеи для реализации", – сказал Норка.