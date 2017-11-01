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Нехватка лекарств ударила по тысячам свердловчан31 октября в 17:44

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ВИЧ-инфицированным.

10 000 ВИЧ-положительным жителям Свердловской области изменили схему лечения из-за нехватки препаратов весной и летом 2017 года. Об этом, по словам активистов движения "Пациентский контроль", на днях заявила директор Свердловского СПИД-центра Анжелика Подымова.

Нехватка препаратов была вызвана переходом на централизованные закупки. Стоит отметить, что в период дефицита "Уралинформбюро" запрашивало информацию о поставках в региональном минздраве. Тогда ведомство опровергло дефицит, несмотря на многочисленные жалобы ВИЧ-инфицированных свердловчан в сети.

Перебои в поставках терапии коснулись многих регионов. Субъектам страны пришлось выделять средства из местных бюджетов на покупки дополнительных препаратов. Сейчас активисты боятся новых перебоев. Но, как заявили "Пациентскому контролю" в свердловском ЗакСо, в бюджете области на следующий год на эти цели предварительно заложено 30 миллионов рублей.

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