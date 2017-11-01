Если одобрит администрация.

В Нижнем Тагиле этой зимой может появиться платный ледовый городок. В администрации города обсуждается возможность разместить на Театральной площади (по традиции, главной новогодней площадке) две основные зоны, одна из которых будет платной.

"Одна из площадок на Театральной площади станет местом проведения фестиваля ледовой скульптуры. Планируется установить 17 скульптур. Также обсуждается возможность того, чтобы сделать вход в эту зону закрытым с символичной платой, и поставить возле него охрану, чтобы скульптуры не сломали. Но это пока лишь проект ледового городка, он еще не утвержден главой города", – цитирует агентство новостей "Между строк" начальника управления горадминистрации Светлану Юрчишину.

По данным издания, создание новогодних городков в этом году обойдется бюджету в 10 миллионов рублей. На оформление главной новогодней площадки запланировано потратить 6,48 миллиона рублей, что почти на два миллиона больше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

ЧМ-2018 в Екатеринбурге высекут изо льда