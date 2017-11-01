Ледовый городок в Нижнем Тагиле станет платным31 октября в 17:59
- Текст
Если одобрит администрация.
В Нижнем Тагиле этой зимой может появиться платный ледовый городок. В администрации города обсуждается возможность разместить на Театральной площади (по традиции, главной новогодней площадке) две основные зоны, одна из которых будет платной.
"Одна из площадок на Театральной площади станет местом проведения фестиваля ледовой скульптуры. Планируется установить 17 скульптур. Также обсуждается возможность того, чтобы сделать вход в эту зону закрытым с символичной платой, и поставить возле него охрану, чтобы скульптуры не сломали. Но это пока лишь проект ледового городка, он еще не утвержден главой города", – цитирует агентство новостей "Между строк" начальника управления горадминистрации Светлану Юрчишину.
По данным издания, создание новогодних городков в этом году обойдется бюджету в 10 миллионов рублей. На оформление главной новогодней площадки запланировано потратить 6,48 миллиона рублей, что почти на два миллиона больше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге высекут изо льда
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
31 октября в 19:36
Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"
Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".31 октября в 19:06
Путину предложили сделать 3 сентября государственным праздником
Шуфутинский ни при чем.31 октября в 19:03
Жители Екатеринбурга не дали Минстрою "перетасовать карту"
Ради представительства Ингушетии.31 октября в 18:57
Екатеринбургской "Синагоге" придется вернуть землю
При чем тут УГМК?31 октября в 18:51
Зарезавшего мать жителя Чернушки признали вменяемым
И отправили в колонию.31 октября в 18:47
Началась регистрация болельщиков ЧМ-2018 на бесплатные поезда
Успевайте!31 октября в 18:36
Пакистанка отравила родственников нелюбимого мужа
Чтобы отомстить за брак.31 октября в 18:27
"Гринпис" обнаружил в воздухе Екатеринбурга опасные вещества
На двух перекрестках.31 октября в 18:21
Свердловские следователи проверят плесень в квартирах для переселенцев
Из аварийного жилья.31 октября в 17:59
Ледовый городок в Нижнем Тагиле станет платным
Если одобрит администрация.31 октября в 17:51
Собчак повторно посетит Екатеринбург инкогнито
Чтобы подружиться со штабом.31 октября в 17:44
Нехватка лекарств ударила по тысячам свердловчан
ВИЧ-инфицированным.31 октября в 17:35
Южноуралец зарезал дядю в Мордовии
А труп прикрыл шифером.31 октября в 17:22
Электросети Западной Сибири готовы к зиме
Согласно паспорту.31 октября в 17:13
Муниципалитетам Среднего Урала добавят четверть миллиарда на ЖКХ
Деньги пойдут на очистку воды и погашение долгов.
Главные новости
- 31 октября в 19:36Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"
- 31 октября в 17:51Собчак повторно посетит Екатеринбург инкогнито
- 31 октября в 15:57После гибели в Шанхае 14-летней пермячки в Китай прилетел Медведев
- 31 октября в 15:52Путин и Назарбаев встретятся в Челябинске
- 31 октября в 15:12В Зальцбурге при посадке едва не разбился самолет
Аналитика
Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"
Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".
Россия и Казахстан обсудят торговый караван
В современных реалиях.
Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла
2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.