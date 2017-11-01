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Свердловские следователи проверят плесень в квартирах для переселенцев31 октября в 18:21

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Из аварийного жилья.

Плесень и холодные батареи в квартирах для первоуральских переселенцев из ветхого и аварийного жилья проверят следователи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, переезжающие в новое жилье на улице Кирова первоуральцы жалуются на то, что стены квартир покрыты плесенью, отклеиваются обои, а батареи не обеспечивают необходимого теплового режима.

Ранее на первоуральском портале "Городские вести" появилась информация о том, что практически во всех квартирах, выделенных переселенцам, имеются недостатки. Люди жалуются на царапины и дырки на линолеуме, торчащую монтажную пену и плесень на стенах, которая проступает даже сквозь масляную краску.

По словам людей, плесень в квартирах на любой "вкус" - и черная, и желтая, и зеленая, а их "силой заталкивают в эту плесень". Далеко не все переселенцы согласны на переезд, некоторые из них категорически против заселяться в зараженные грибком квартиры.

Следователи намерены дать объективную правовую оценку сложившейся ситуации. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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