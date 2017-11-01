На двух перекрестках.

В воздухе на улицах столицы Урала превышено содержание диоксида азота, монооксида азота и приземного озона. К таким выводам пришли экоактивисты "Гринписа", передает "Уралинформбюро".

Опасные вещества в воздухе были обнаружены на перекрестках улиц Малышева и 8 Марта, Челюскинцев и проспекта Космонавтов.

Всего волонтеры проверили 18 крупных перекрестков в шести российских мегаполисах, где будет проходить чемпионат мира по футболу в 2018 году. Места выбирались с помощью интернет-голосования. На каждом перекрестке измерения велись в течение 24 часов. В 17 местах показания допустимого загрязнения воздуха были превышены.

"Не все понимают, что главный источник вредных выбросов — транспорт, а не промышленность. Получив результаты исследования, мы надеемся достучаться до властей и добиться перемен", — отметила руководитель проекта #ГринписВоздух Полина Малышева.

Власти Екатеринбурга уже откликнулись на предложения общественников и подписали меморандум, посвященный развитию экологичного городского транспорта.