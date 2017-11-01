При чем тут УГМК?

Психоневрологический диспансер на улице Народной Воли будет снесен ради парковки. Об этом корреспондент "Уралинформбюро" узнал в ходе публичных слушаний, прошедших 31 октября по инициативе областного Минстроя.

Публичные слушания были посвящены изменению зонирования на 30 участках, расположенных на территории Екатеринбурга. Один из них находится на улице Народной воли. В данный момент он отдан в бессрочное пользование Екатеринбургскому еврейскому общинному центру "Синагога".

Желтым цветом на кадастровой карте выделен спорный участок. Фото: gosbti.ru.

Представители иудейской общины планируют возвести на этой площадке новое здание для гимназии "Ор Авнер". Сегодня она ютится в помещении бывшего детского сада на улице Рассветной (микрорайон "Комсомольский"). Эти планы под угрозой срыва.

Дело в том, что участок сегодня относится к зоне ТОП-1 (парки, набережные). И у Бизнес-центра "Небо" и торгового дома "Спектр" имеются на него свои виды.

По словам представителя ООО "Сторинг" (собственник БЦ "Небо"), перевод данной территории в зону Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) повлечет за собой капитальное строительство, а оно, в свою очередь — неизбежный транспортный коллапс в этом районе.

Кроме того, сегодня на этой земле стоит автостоянка, принадлежащая "Небу". Она используется многими организациями, в том числе и синагогой. Бизнесмены вышли на губернатора Свердловской области с предложением снести здание стоящего рядом психоневрологического диспансера и построить на его месте большой паркинг, а на месте нынешней парковки БЦ "Небо" разбить парк.

Представитель "Сторинга" убеждает участников слушаний, что строительство гимназии приведет к транспортному коллапсу.

В связи с этим "Сторинг" намерен подать против МУГИСО иск в Арбитражный суд Свердловской области, чтобы оспорить выделение данного участка в пользование иудейской общине. Стоит заметить, что планы сноса психоневрологического диспансера поддерживает "УГМК-Холдинг". Об этом сообщил в своем выступлении один из руководителей "Сторинга".

Недовольны проектом строительства еврейской гимназии и в торговом доме "Спектр". Поскольку этот участок — единственный доступ к офису "Спектра" и соседним зданиям, принадлежащим областному управлению Роспотребнадзора. Управление собирается в обозримом будущем снести стоящие на берегу Исети свои ветхие здания и построить на их месте современную аналитическую лабораторию, которая также останется "отрезанной от мира", если участок будет отдан под гимназию.

Как пояснила собравшимся представитель общинного центра "Синагога" Мария Микулова, муниципалитету необходимо нынешнее помещение гимназии, чтобы вернуть в него детский сад. Но в итоге большинством голосов участники слушаний "зарубили" инициативу иудейской общины, проголосовав против смены зонирования участка. Какое решение в итоге примет Минстрой, станет известно в ближайшее время.