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Полицейские и санврачи "продегустируют" к Новому году российские коньяк и шампанскоеСегодня в 08:27

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Слишком много подделок.

Объем поддельного коньяка на российском рынке составляет около 60%, а из 99 образцов 40 не соответствуют ГОСТу – содержат спирт не виноградного происхождения. Таковы результаты анализа, проведенного специалистами Росалкогольрегулирования (РАР). Впрочем, несмотря на качество коньяка, объем его продаж в первой половине 2017 года вырос на 12,2%, передает "Уралинформбюро".

Итоги исследования были озвучены на совещании, которое провел зампредседателя правительства РФ Александр Хлопонин. Он поручил РАР, МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству провести массовую проверку 49 производителей коньяка, которые не соблюдают требования к качеству продукции. Проверять будут не только сами производства, но и продукцию на прилавках магазинов.

Внеплановые ревизии ожидают также производителей и продавцов бренди и шампанского. При этом, как пояснили "Известиям" в аппарате вице-премьера, любимый россиянами новогодний напиток встречается на рынке все реже: в январе–мае 2017 года производство шампанского в России сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что под видом шампанского по более низкой цене продается "вино игристое газированное".

Результаты проверок будут обнародованы в феврале 2018 года.

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