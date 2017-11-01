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На Урале женщине с ребенком перекрыли водоснабжение и электроэнергиюСегодня в 10:07

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Незаконно.

Свердловские следователи ищут виновных в самовольном отключении водоснабжения и электроэнергии в квартире жительницы Арамиля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

29 октября 2017 года в Интернете появилась информация о том, что в квартире женщины, имеющей маленького ребенка, отключили водоснабжение и электроэнергию. В ходе проведения проверки на место выезжали следователи. Сразу после этого глава городского округа распорядился подключить жилье женщины к источникам жизнеобеспечения.

Следователи вызвали на опрос гражданина, причастного к "заморозке" квартиры. Но в назначенное время он не явился, поэтому сотрудникам полиции дано поручение установить его местонахождение.

В ведомстве отмечают, что незаконное прекращение или ограничение подачи электроэнергии грозит уголовной ответственностью. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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