Незаконно.

Свердловские следователи ищут виновных в самовольном отключении водоснабжения и электроэнергии в квартире жительницы Арамиля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

29 октября 2017 года в Интернете появилась информация о том, что в квартире женщины, имеющей маленького ребенка, отключили водоснабжение и электроэнергию. В ходе проведения проверки на место выезжали следователи. Сразу после этого глава городского округа распорядился подключить жилье женщины к источникам жизнеобеспечения.

Следователи вызвали на опрос гражданина, причастного к "заморозке" квартиры. Но в назначенное время он не явился, поэтому сотрудникам полиции дано поручение установить его местонахождение.

В ведомстве отмечают, что незаконное прекращение или ограничение подачи электроэнергии грозит уголовной ответственностью. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.