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Екатеринбургский таксист 14 раз устроил ДТПСегодня в 12:34

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За 6 месяцев.

Екатеринбургский таксист установил рекорд по убыткам для страховщиков: за полгода он 14 раз попал в ДТП на одной и той же машине. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе АО "АльфаСтрахование".

Специалисты компании выяснили, что в целом по стране автомобили такси, застрахованные по ОСАГО, в пять раз чаще попадают в аварии, чем остальные виды автотранспорта.

По данным ГИБДД, за январь-июль 2017 года в России произошло 904 аварии, виноватыми в которых были водители, имеющие лицензии на перевозку пассажиров. Страховая компания получает 1-2 убытка по ОСАГО в год от каждого таксиста. На рубль страховой премии фирма выплачивает 2,4 рубля возмещения по подобным убыткам.

"Проблемы безопасности дорожного движения создает то, что значительная часть таксистов, особенно в Москве, имеют права бывших союзных республик. Часто они не трудоустроены официально, а машины берут в аренду. Теперь с помощью сотрудников ГИБДД будет проводиться отсев людей, которые не имеют права заниматься перевозками, не знают в достаточной степени ПДД, совершают аварии и приносят убытки страховым компаниям. Мы надеемся, что безопасность движения улучшится", - пояснил руководитель управления методологии обязательных видов страхования компании Денис Макаров.

Стоит отметить, что с 1 июня 2017 года вступили в силу поправки в закон "О безопасности дорожного движения", по которым нельзя брать на работу водителей, не имеющих российских прав. За допуск таких сотрудников к машинам работодатель может получить штраф в размере 50 000 рублей.

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