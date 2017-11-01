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В России вступил в силу закон об ужесточении работы анонимайзеровСегодня в 11:09

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С 1 ноября.

Анонимайзерам запретили давать доступ к заблокированным в России сайтам. Соответствующие поправки в закон об информации вступили в силу 1 ноября 2017 года.

Ограничения распространяются, в частности, на использование VPN-сервисов и анонимайзеров. Попали под запрет не сами программы, а только предоставление с их помощью доступа к ресурсам, запрещенным за распространение противоправного контента, передает "Уралинформбюро".

Созданием федеральной государственной информационной системы (ФГИС), содержащей список запрещенных ресурсов, займется Роскомнадзор. Он же будет принимать решение об ограничении доступа, а поиск нарушителей - обязанность ФСБ и МВД. Нарушение законодательства будет грозить владельцам сервисов их блокировкой во внесудебном порядке.

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