Известные бизнес-тренеры.



Известный российский бизнес-тренер и консультант по вопросам клиентоориентированности Константин Харский научит компании сферы ЖКХ правильному сервису. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе организаторов мероприятия, встреча с Харским состоится в Екатеринбурге 17 ноября в рамках Всероссийской ЖКХ-конференции.



Обучение пройдет в современном формате воркшопа, на котором участники обсудят, как завоевать доверие жителей страны.



Для этого в Екатеринбурге соберутся представители управляющих организаций, расчетных центров и ресурсоснабжающих компаний из разных регионов России. Обсуждать тонкости сервиса будут представители сферы ЖКХ Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также гости из Мурманска, Самарской области, Удмуртии, Карелии и Крыма.





Кроме Константина Харского опытом с собравшимся поделится автор бизнес-литературы Ия Имшинецкая, разработавшая собственную технологию продвижения. Она поможет участникам воркшопа сформировать сервисные программы, которые позволят сделать жизнь горожан комфортнее без удорожания услуг. Представители сферы ЖКХ обсудят также реальное положение дел на рынке и найдут бюджетные способы улучшить качество сервиса.



Стоит отметить, что организаторы конференции призывают жителей Екатеринбурга приглашать на воркшоп компании, обслуживающие их дома. Более подробную информацию о событии можно получить на официальном сайте www.осень.е-консалт.рф.