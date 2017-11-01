За 10 лет.

ЕВРАЗ-НТМК победил во Всероссийском конкурсе "Лидер природоохранной деятельности 2017" в номинации "Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии". Конкурс проводился при поддержке Совета Федерации, Госдумы и профильных министерств.

Нижнетагильское предприятие постоянно работает над снижением техногенной нагрузки на окружающую среду. За последние 10 лет примерно на 15% снизились выбросы в атмосферу, уменьшились сбросы сточных вод. Экологические программы десятилетки обошлись ЕВРАЗ-НТМК в 8 миллиардов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, сокращение вредных выбросов – один из приоритетов работы комбината. Сейчас на нем закрыты производства, наносящие ущерб природе, а новое оборудование устанавливается с учетом его воздействия на экологию.

В настоящее время ЕВРАЗ-НТМК строит современную доменную печь с рукавными фильтрами, которые в 2,5 раза повысят степень очистки отходящих газов по сравнению с действующими печами.

На коксохимическом производстве стоят современные установки верхнего налива бензола. Они обеспечивают снижение выбросов сырого бензола в атмосферу. В коксовом цехе №3 реализован проект модернизации установки сухого тушения кокса. Благодаря перевооружению агрегата избыточные газы будут эффективно утилизироваться, а нагрузка на окружающую среду снизится на 20%.

Кроме того, комбинат активно занимается рекультивацией нарушенных земель, повторно вовлекая в производство накопленные шлаки.

В июле 2017 года ЕВРАЗ-НТМК был признан лучшей российской компанией в номинации "Природоохранная деятельность и ресурсосбережение" в федеральном отраслевом конкурсе "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности".