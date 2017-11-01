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В Югре ограничили движение по федеральной трассеСегодня в 12:48

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До лучших времен.

На участке с 571-го по 671-й километр федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 1 ноября временно ограничено движение автотранспорта. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УГИБДД, такие меры приняты из-за ухудшения погодно-климатических условий и гололедицы на дороге.

Снято ограничение будет, когда дорожная обстановка улучшится.

Водителям, следующим по автомагистралям Югры, рекомендуют неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, а также избегать лишних маневров и резкого торможения.

Стоит отметить, что жители округа сообщают в соцсетях о десятках ДТП на загородных трассах. В частности, на дороге Нефтеюганск - Пыть-Ях в аварии попали автобус и пассажирская ГАЗель.


Видео: vk.com/eto_yugansk_detka

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