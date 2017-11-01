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Мэрия Екатеринбурга определилась со сроками строительства ледового городкаСегодня в 13:57

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На площади 1905 года.

Администрация Екатеринбурга провела конкурс на возведение и обслуживание Новогоднего ледового городка. Победителем в очередной раз стала компания "Айс-Проект 2000". В этом году согласилась выполнить работы за 22,9 миллиона рублей, что ровно на 3 миллиона больше, чем в 2016-м, передает "Уралинформбюро".

13 ноября компания начнет возводить на площади 1905 года забор, а через пару дней займется строительством самого ледового городка. Завершатся работы, как ожидается, к 29 декабря.

Доступна для горожан и гостей уральской столицы праздничная площадка будет до 21 января 2018 года. 22 числа начнется ее демонтаж, который должны завершить в течение недели.


Эскиз ледового городка, zakupki.gov.ru

В этом году тематикой ледового городка станет 295-летие Екатеринбурга. Планируется, что его посетят не меньше 600 тысяч человек.

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