За противодействие правосудию.

Председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев написал открытое письмо в адрес руководства региональной адвокатской палаты и свердловской областной коллегии адвокатов (СОКА). Оно связано с забастовкой, которую юристы начали 1 ноября, отказавшись предоставлять бесплатную защиту задержанным и арестованным гражданам, передает "Уралинформбюро".

Под угрозой срыва оказались большинство судебных заседаний, избрания мер пресечения, очные ставки и другие следственные действия, на которых, по закону, участие адвокатов обязательно.

О приостановке деятельности адвокаты сообщили на прошлой неделе, заявив о многомиллионных долгах перед ними со стороны МВД и судебного департамента. Госзащитникам недоплатили почти 22 миллиона рублей.

В своем письме глава обслуда подчеркнул, что решение юристов противоречит профэтике и здравому смыслу.

"Участие адвоката в судопроизводстве в качестве защитника по назначению – профессиональный долг и даже более, выполнение которого не может быть связано с личной прихотью, капризами, зависеть от настроения или невзвешенных действий, от кого бы они не исходили. Принятые руководящими органами адвокатской палаты Свердловской области и Свердловской областной коллегии адвокатов решения, какими бы мотивами они не были продиктованы, по своей сути являются не просто демаршем или призывом к забастовке с привлечением внимания средств массовой информации, а осознанными и целенаправленными действиями по оказанию противодействия осуществлению правосудия в уголовном судопроизводстве в нашей области, грубому нарушению прав подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных на защиту и рассмотрение дел и судебных материалов в разумные сроки, что не может быть воспринято, понято и одобрено", - заявил Дементьев.

По его словам, управление судебного департамента региона перечислило за услуги адвокатов более 59,5 миллиона рублей, в том числе СОКА – 50,2 миллиона рублей. Еще 11,9 миллиона будут перечислены по назначению в ближайшие дни.

Дементьев отметил, что практика многих лет свидетельствует о том, что федеральный бюджет никогда не имел какой-нибудь значительной задолженности перед адвокатским сообществом Свердловской области на фоне фактически выплачиваемых сумм. "Не будет исключением и 2017 год", - отметил он.

Служитель Фемиды также напомнил, что решения и распоряжения судов обязательны к исполнению на всей территории РФ, а за их невыполнение следует установленная законом ответственность.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация сложилась с выплатой зарплаты в Карелии и Челябинской области. Как сообщает "Коммерсантъ", в региональных управлениях МВД объясняют долги по зарплате общей нехваткой средств и просят защитников работать под гарантийные письма.

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