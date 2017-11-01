По соглашению.

Группа компаний "Орион" заключила соглашение об оказании технических услуг для телеканалов компании "Дикое ТВ".

В рамках подписанных контрактов "Орион" осуществляет полный комплекс работ по формированию и выпуску в эфир телеканалов "Дикий", "Дикая охота HD", "Дикая рыбалка HD", "Дикий International" и обеспечивает их распространение телезрителям по всей России, СНГ и миру.

ГК "Орион" оказывает полный комплекс услуг по выпуску телеканалов в эфир в форматах SD и HD с использованием профессионального вещательного оборудования и программного обеспечения для автоматизации вещания, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы.

Распространение телеканала "Дикий" осуществляется с использованием спутниковой платформы оператора. Благодаря спутникам Horizons 2 (Intelsat Ltd.) и "Экспресс АМ5", сигнал может быть мгновенно доставлен в любую точку России и стран СНГ и передан всем кабельным операторам. "Орион" также организует распространение телевизионного сигнала группы каналов "Дикое ТВ" по наземным каналам связи как в РФ, так и по всему миру.

"Дикое ТВ" включает четыре познавательно-развлекательных телеканала, посвященных охотничье-рыболовной тематике: "Дикий", "Дикая Охота HD", "Дикая рыбалка HD" и "Дикий International". Весь контент телеканалов – премьерный.

"Дикое ТВ" создают профессионалы эфира и эксперты в области охоты и рыбалки. География телеканалов обширна – от Кольского полуострова до Камчатки, от Южной Африки до Аляски.

В составе команды телекомпании "Дикое ТВ" известные ведущие: Вадим Подложенов, Сергей Апрелов, Владимир Струев, Евгений Середа, Артурас Чалутка, Андрей Старков, Павел Купцов и др. Авторы уникальных линеек - знаменитые охотники Эдуард Бендерский, Павел Гусев, Сергей Ястржембский, экстремальные рыболовы и легенды шансона Анатолий Полотно и Федя Карманов.

В эфире представлены: тестирование снастей и оружия, рыболовно-охотничья кулинария, летняя и зимняя рыбалка, подводная охота, новинки в мире охотничьего и рыболовного снаряжения, захватывающие приключения и путешествия в мир дикой природы, уникальные съемки в самых красивых и популярных охотничье-рыболовных местах по всему свету.

1 ноября 2017 года стартуют три телеканала: "Дикий International", "Дикая Охота HD" и "Дикая рыбалка HD".

Телеканал "Дикий International" – международная версия телеканала «Дикий», предназначена для русскоязычной аудитории во всем мире.

"Дикая Охота HD" и "Дикая рыбалка HD" – тематический высокопрофессиональный телевизионный контент в формате HD. Охота и рыбалка без купюр, полнометражные документальные фильмы, подробное и детальное рассмотрение всех нюансов охоты и рыбалки, глубокий экспертный подход.

"Группа компаний "Орион" индивидуально для телекомпании "Дикое ТВ" разработала оптимальное решение по производству и распространению всех телеканалов, входящих в группу. Выпускающий редактор и группа эфира осуществляют круглосуточный выпуск телеканалов в эфир и их мониторинг, что позволяет компании-клиенту полностью сосредоточиться на создании контента", –

отметил руководитель отдела телеком-услуг ГК "Орион" Андрей Труфанов.

По словам генерального продюсера телекомпании "Дикое ТВ" Константина Захарова, телеканалы "Дикая Охота HD" и "Дикая рыбалка HD" – это принципиально новый взгляд на охоту и рыбалку. Зрители увидят уникальные циклы программ, которых еще не было в охотничье-рыболовной тематической нише.