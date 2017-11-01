Специалисты "ГАЗЭКС".

Специалисты холдинга "ГАЗЭКС" провели внеплановый рейд по многоквартирным домам Сухого Лога с газовыми проточными водонагревателями. В квартирах горожан установлено 6 400 таких водонагревателей, и потребители газа должны строго соблюдать технику безопасности при их использовании во избежание отравлений угарным газом.

В конце октября в доме по ул. Гагарина, 5 в Сухом Логу три человека отравились угарным газом из-за отсутствия тяги в дымоходе. В дымовом канале произошло обрушение кирпичной кладки и продукты сгорания природного топлива не выводились наружу, а скапливались в помещении.

Чтобы не допустить подобных происшествий, газовики вышли в рейд и напомнили абонентам о правилах пользования газовым оборудованием. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, начальник комплексно-эксплуатационной службы АО "ГАЗЭКС" в Сухом Логу Анатолий Брюханов лично проводил инструктаж потребителей газа.

"При пользовании газовыми приборами обязательно нужно открывать форточку. Проверять тягу необходимо перед каждым включением газового прибора и во время его работы. Если тяги нет, пользоваться оборудованием категорически запрещено. Ни в коем случае нельзя отключать датчики тяги. Запрещено принудительно включать газовые водонагреватели после их автоматического отключения", - призвал абонентов А.Брюханов.

Газовики также напомнили сухоложцам, что проверка состояния дымоходов и вентиляционных каналов, а при необходимости их очистка, должна проводиться не менее трех раз в год. Для этих работ управляющие компании должны привлекать лицензированные организации.

О правилах пользования газом в быту в день рейда специалисты АО "ГАЗЭКС" рассказали и детям. В школе №6 Сухого Лога прошел урок газовой безопасности для учащихся 5 и 6 классов. Дети узнали, как появился природный газ, как строили газопровод "Бухара-Урал", что делать при запахе газа, как правильно пользоваться газовой плитой. Закрепив полученный материал в ходе викторины, школьники отправились во двор – изучать содержимое аварийно-спасательной машины газовой службы. Дети примерили противогазы, научились пользоваться огнетушителем, изучили принцип работы газоанализатора.

Следует отметить, что акции по газовой безопасности проводятся на территории обслуживания АО "ГАЗЭКС" по всей Свердловской области. В начале ноября газовики проведут профилактические мероприятия в Богдановиче и Камышлове.