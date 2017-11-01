Ученые нашли явный признак склонности к суицидуСегодня в 15:58
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У подростков.
Американские ученые назвали новую тревожную тенденцию среди подростков – самоунижение в социальных сетях. Оно может быть предшественником суицида. Исследователи из Флориды опросили около 6 000 учеников в возрасте от 12 до 17 лет. 7,1% молодых людей писали гадости о себе в соцсетях с фейковых страниц. Этим же занимались 5,3% девушек, пишет Daily Mail.
Исследователи опросили и подростков, пытавшихся покончить с собой. Хотя бы раз поливали себя грязью в сети около половины из них. Треть респондентов делали это несколько раз, передает "Уралинформбюро".
Ученые считают, что онлайн-самовредительство, как и причинение себе вреда в реальной жизни, – попытка найти помощь. "Унижения самого себя в сети, так же как нанесение себе ран и депрессия, могут предшествовать самоубийству", – считает ведущий автор исследования, профессор Самир Хиндужа из Атлантического университета Флориды.
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