У подростков.

Американские ученые назвали новую тревожную тенденцию среди подростков – самоунижение в социальных сетях. Оно может быть предшественником суицида. Исследователи из Флориды опросили около 6 000 учеников в возрасте от 12 до 17 лет. 7,1% молодых людей писали гадости о себе в соцсетях с фейковых страниц. Этим же занимались 5,3% девушек, пишет Daily Mail.

Исследователи опросили и подростков, пытавшихся покончить с собой. Хотя бы раз поливали себя грязью в сети около половины из них. Треть респондентов делали это несколько раз, передает "Уралинформбюро".

Ученые считают, что онлайн-самовредительство, как и причинение себе вреда в реальной жизни, – попытка найти помощь. "Унижения самого себя в сети, так же как нанесение себе ран и депрессия, могут предшествовать самоубийству", – считает ведущий автор исследования, профессор Самир Хиндужа из Атлантического университета Флориды.