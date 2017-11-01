В самолете "Уральских авиалиний".

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вместе с парфюмерным супермаркетом "Золотое яблоко" поучаствовали в презентации духов "Ароматы городов". Коллекцию создал французский мастер Жераль Гислан.

Челябинцы познакомились с новой линейкой 28 октября. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", на встречу с парфюмером и его духами в "бизнес-классе самолета" пришло более 100 гостей. Некоторые из них даже примерили на себя роль командира воздушного судна.

Создатель коллекции "Ароматы городов" Жераль Гислан – страстный любитель авиации и заядлый путешественник. Он был в восторге от авиационного формата, в который идеально вписалась его коллекция ароматов. На встрече француз со страстью говорил о кухне, которой тоже увлекается, авиации, путешествиях и, конечно, коллекции. Он создал не просто духи, он создал частицу города, которую можно взять с собой.

В Париже у Гислана есть собственный парфюмерный дом Histoires de Parfums, на который его вдохновили великие творения и подвиги исторических персон. Эти образы он решил увековечить в ароматных творениях искусства.

Коллекция The Scent of Departure – это воспоминания о путешествии во флаконе. В одной из поездок парфюмер придумал, как привезти из новой страны не только дежурные сувениры, но и саму атмосферу.

Так родилась коллекция из 21 аромата известных городов в уникальном дизайне со штрих-кодами багажных талонов. Авторы линейки уверены, что их парфюм, привезенный из поездки, может с легкостью заменить тысячи бесполезных сувениров и "магнитиков на холодильник".

Теперь в парфюмерном супермаркете можно найти ароматы Лондона, Майями, Дубая, Лос-Анджелеса, Парижа и других городов.