Земля не доживет до конца ноября.

Конец света случится 19 ноября 2017 года. Новую дату апокалипсиса назвали нумерологи, утверждающие, что в этот день к Земле приблизится планета Нибиру. Эта встреча спровоцирует катаклизмы, которые продолжатся до середины декабря и разорвут голубую планету на части. Выводы астрономов опубликованы на сайте Planetxnews.com, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, их оппоненты утверждают, что ничего подобного не произойдет, и напоминают предыдущий прогноз соратника нынешних "нострадамусов". Нумеролог Дэвид Мид предвещал конец света 23 сентября 2017 года, пишет kp.ru. Причем он также говорил о столкновении с планетой Нибиру. Ненаступившему апокалипсису Мид нашел простое объяснение: мир изменился, просто невнимательные обыватели не заметили.

Месяц назад американские ученые сообщили о том, что в ближайшие месяцы Земля будет находится в потенциальной опасности: в непосредственной близости от планеты пронесутся несколько астероидов. Усиление солнечного ветра может спровоцировать их столкновение.

Небезопасны, по мнению исследователей, для землян и солнечные вспышки. Так, 5 ноября ожидается сильнейшая из них, которая "серьезно навредит людям".

Ранее по теме:

Ученые предсказали встречу с иноплянетянами до конца года