×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Нумерологи назвали новую дату конца светаСегодня в 16:21

Земля не доживет до конца ноября.

Конец света случится 19 ноября 2017 года. Новую дату апокалипсиса назвали нумерологи, утверждающие, что в этот день к Земле приблизится планета Нибиру. Эта встреча спровоцирует катаклизмы, которые продолжатся до середины декабря и разорвут голубую планету на части. Выводы астрономов опубликованы на сайте Planetxnews.com, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, их оппоненты утверждают, что ничего подобного не произойдет, и напоминают предыдущий прогноз соратника нынешних "нострадамусов". Нумеролог Дэвид Мид предвещал конец света 23 сентября 2017 года, пишет kp.ru. Причем он также говорил о столкновении с планетой Нибиру. Ненаступившему апокалипсису Мид нашел простое объяснение: мир изменился, просто невнимательные обыватели не заметили.

Месяц назад американские ученые сообщили о том, что в ближайшие месяцы Земля будет находится в потенциальной опасности: в непосредственной близости от планеты пронесутся несколько астероидов. Усиление солнечного ветра может спровоцировать их столкновение.

Небезопасны, по мнению исследователей, для землян и солнечные вспышки. Так, 5 ноября ожидается сильнейшая из них, которая "серьезно навредит людям".

Ранее по теме:
Ученые предсказали встречу с иноплянетянами до конца года

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
........ Сегодня в 17:46

Мы уже столько пережили эти бесконечные концы, что уже всем пофиг на них

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×