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Лекарства в 2018 году могут подорожать на третьСегодня в 17:37

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ФАС обеспокоена.

Федеральная налоговая служба сообщила о существующем риске роста цен на медикаменты. Причина - внедрение нового реестра лекарств и системы госзакупок от "Ростеха". Цены могут вырасти на 30%, сообщает РБК со ссылкой на экспертов ведомства.

С 1 января 2018 года на рынке государственных закупок лекарств заработает информационная аналитическая система (ИАС). Сейчас она используется в тестовом режиме. ИАС была создана для мониторинга цен на лекарства. Она автоматически устанавливает максимальную цену для контрактов на госзакупках. Это должно предотвратить намеренное завышение цен.

Но ИАС использует данные из Государственного реестра лекарственных средств, где препараты обозначаются по активному действующему веществу. А его написание может сильно варьироваться у разных производителей, что может дать лазейку для мошенничества.

Завышение цены может коснуться жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, потому что именно их в основном закупает государство, передает "Уралинформбюро".

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