×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Избивший сотрудника "Победы" южноуралец получил полгодаСегодня в 18:01

  • Текст

Исправительных работ.

Дебошир, избивший сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково, получил полгода исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства. Также суд обязал его заплатить пострадавшему работнику перевозчика 5 000 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе группы "Аэрофлот", в которую входит "Победа".

Стоит напомнить, что инцидент произошел в ночь на 10 февраля 2017 года. Тогда опоздавший на рейс житель Южного Урала устроил скандал, требуя вернуть ему деньги за неоказанную услугу. После этого он поднялся в офис авиакомпании, где напал на сотрудника "Победы": плюнул ему в лицо и несколько раз ударил по голове. Затем дебошир скрылся.

(Видео: Телеканал 360, YouTube)

По словам заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова, перевозчик продолжит бороться со всеми случаями нарушения общественного порядка и проявлениями агрессии в самолетах и аэропортах.

"Для нас крайне важно, чтобы каждый пассажир знал, что авиакомпания прилагает все усилия для обеспечения безопасности и защиты не только своих пассажиров, но и каждого сотрудника компании. Только осознание равноценного наказания может повысить чувство ответственности хулиганов за поведение", – заявил Александров.

Ранее по теме:
Опоздавший на самолет челябинец избил сотрудника "Победы"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×