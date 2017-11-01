Исправительных работ.

Дебошир, избивший сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково, получил полгода исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства. Также суд обязал его заплатить пострадавшему работнику перевозчика 5 000 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе группы "Аэрофлот", в которую входит "Победа".

Стоит напомнить, что инцидент произошел в ночь на 10 февраля 2017 года. Тогда опоздавший на рейс житель Южного Урала устроил скандал, требуя вернуть ему деньги за неоказанную услугу. После этого он поднялся в офис авиакомпании, где напал на сотрудника "Победы": плюнул ему в лицо и несколько раз ударил по голове. Затем дебошир скрылся.

(Видео: Телеканал 360, YouTube)

По словам заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова, перевозчик продолжит бороться со всеми случаями нарушения общественного порядка и проявлениями агрессии в самолетах и аэропортах.

"Для нас крайне важно, чтобы каждый пассажир знал, что авиакомпания прилагает все усилия для обеспечения безопасности и защиты не только своих пассажиров, но и каждого сотрудника компании. Только осознание равноценного наказания может повысить чувство ответственности хулиганов за поведение", – заявил Александров.

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