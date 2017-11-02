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Екатеринбургу пообещали увеличить "легкие"01 ноября в 18:50

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И перевести транспорт на газ.

До 2035 года в уральской столице появится 40 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщил на заседании Координационного совета по стратегическому планированию Екатеринбурга замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

Увеличение зеленой зоны запланировано в рамках реализации стратегического направления "Формирование комфортной, экологически благополучной городской среды". Проект нацелен на сохранение природной среды и экологии Екатеринбурга, пояснил вице-мэр.

В частности, он предусматривает модернизацию системы сортировки твердых коммунальных отходов, реконструкцию Северного полигона ТБО, строительство сети межмуниципальных сортировочных комплексов и локальных очистных сооружений.

Кроме того, предполагается постепенный перевод городского транспорта на экологически чистые виды топлива (прежде всего газомоторное). При этом будет сделан упор на развитие электротранспорта и внедрение новых моделей светофоров, которые увеличат пропускную способность улично-дорожной сети и, таким образом, снизят уровень загазованности на улицах города.

Параллельно, как уже было сказано, будут идти работы по формированию "зеленого пояса" из особо охраняемых природных территорий. Их доля в общей площади зеленой зоны Екатеринбурга должна превысить 50%. Разработчики проекта надеются с помощью всех этих мер защитить "легкие" города от вырубки, снизить объем коммунальных сбросов в водоемы Екатеринбурга на 12,2% и на 1,3% — вредные выбросы в атмосферу.

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