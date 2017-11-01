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Планета-гигант поразила ученых своим существованиемСегодня в 18:23

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Противоречащим законам физики.

Международная группа ученых обнаружила планету, существование которой противоречит законам физики. Уникальность небесного тела в том, что его диаметр всего лишь в два раза меньше звезды, вокруг которой оно вращается. Об открытии астрономов из Великобритании, Швейцарии, Германии и Чили сообщает Уорикский Университет, передает "Уралинформбюро".

Экзопланета открыта роботизированной системой телескопов NGTS. Газовый гигант, размером с Юпитер, получил название NGTS-1b. Планета находится на расстоянии 600 световых лет от Солнца.

Ранее ученые полагали, что подобная модель формирования данных небесных тел невозможна. Открытая планета признана самой гигантской по сравнению с размером ее светила.

Астрономы намерены выяснить, насколько распространены эти типы планет в Галактике.

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