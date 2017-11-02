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Кузнецова направила в Китай запрос о российских детях-моделях01 ноября в 18:55

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После трагедии с пермской школьницей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова после смерти пермской школьницы направила в российское посольство в Шанхае запрос о работающих в Китае российских детях-моделях.

По ее словам, важно знать, сколько еще детей, связанных с этим или иными агентствами, находится там, и, возможно, нуждается в помощи. "Мы направили запрос в российское консульство в Шанхае, и, я думаю, в ближайшее время мы получим ответы", - цитирует "Интерфакс" Кузнецову.

Как сообщало "Уралинформбюро" ранее, следователи в рамках расследования уголовного дела проводят проверку, которая должна внести ясность в ситуацию: на каком основании девочка-подросток оказалась за границей, кто и как заключал договор и почему не оказалось документов, обеспечивающих медицинскую и иные формы помощи.

14-летняя модель из Перми трагически погибла в Китае. Ей стало плохо 25 октября во время показа на Шанхайской неделе моды. Спустя сутки девушка скончалась.

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