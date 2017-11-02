На новогодней елке.

Сотни уральских детей посетят новогодний парк развлечений "Космоелка", который откроется на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" 23 декабря 2017 года. Первыми гостями парка станут воспитанники детских домов, отличники учебы, участники кружков и спортивных секций из муниципалитетов Свердловской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информполитики региона.

"Ёлку в "Екатеринбург-ЭКСПО" организованными группами посетят более 2 тысяч детей. Они получат полный доступ ко всем развлечениям парка. Их ждет спектакль, безлимитные аттракционы, сладкий подарок. Учитывая, что многие приедут издалека, для них и сопровождающих запланирован горячий обед", - рассказал и.о. министра инвестиций и развития области Александр Породнов.

Он добавил, что особое внимание при подготовке уделяется безопасности гостей. Выставочный центр уже получил новый паспорт безопасности, который согласован всеми ключевыми ведомствами.

В свою очередь, генеральный директор МВЦ Игорь Данилов напомнил, что в 2017 году исполняется 60 лет с начала космической эры, а в этом году россияне отмечают 110 лет со дня рождения Сергея Королева и 160 лет – со дня рождения Константина Циолковского. "Всё это подвигло нас выстроить концепцию мероприятия вокруг темы космоса. Мы привлекли на площадку музей космонавтики "НПО автоматики". И у каждого взрослого и ребенка на "Космоелке" будет возможность познакомиться с его интереснейшей экспозицией", – сообщил Данилов.

Режиссер праздничной программы Александр Блинов обещает участникам "Космоелки" интерактив и бурю эмоций: зрители шоу превратятся в пассажиров звездолета и отправятся в космическое путешествие: "Это будет мультиспектакль, в котором продолжением сцены станет экран, а игра актеров совместится с анимацией. Все это даст ощущение путешествия на космическом корабле".

По словам организаторов, "Космоелка" будет работать до 8 января 2018 года. Кроме того, планируется организовать бесплатный трансфер от некоторых станций метрополитена. Вход на "Космоелку" и посещение музея будут бесплатными.