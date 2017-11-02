×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"ВК" и "Одноклассники" урезали лимит "халявной" музыкиСегодня в 09:01

  • Текст

Вдвое.

Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" сократили лимит на бесплатное прослушивание музыки в фоновом режиме с 60 до 30 минут. Ограничение вступило в силу с 1 ноября 2017 года. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителя United Media Agency (UMA), отвечающего за лицензионные соглашения Mail.Ru Group.

Ограничения касаются только мобильных приложений соцсетей. В веб-версии пока еще можно слушать музыку без платы.

Стоит напомнить, что с октября социальные сети ввели часовое ограничение на бесплатное прослушивание музыки в мобильных приложениях в фоновом режиме в течение дня. По истечении часа пользователям предлагается оформить месячную подписку, снимающую ограничение, через приложение Boom за 149 рублей.

Ранее по теме:
Пользователям "ВКонтакте" запретили бесплатно слушать музыку

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×