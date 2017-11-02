Вдвое.

Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" сократили лимит на бесплатное прослушивание музыки в фоновом режиме с 60 до 30 минут. Ограничение вступило в силу с 1 ноября 2017 года. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителя United Media Agency (UMA), отвечающего за лицензионные соглашения Mail.Ru Group.

Ограничения касаются только мобильных приложений соцсетей. В веб-версии пока еще можно слушать музыку без платы.

Стоит напомнить, что с октября социальные сети ввели часовое ограничение на бесплатное прослушивание музыки в мобильных приложениях в фоновом режиме в течение дня. По истечении часа пользователям предлагается оформить месячную подписку, снимающую ограничение, через приложение Boom за 149 рублей.

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